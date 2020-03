Democratische voorverkiezingen VS: Joe Biden wint met groot verschil in Florida

De Amerikaanse oud-vicepresident Joe Biden wint met groot verschil de Democratische voorverkiezingen in Florida. Ook in Illinois en Arizona wordt winst voor Biden verwacht.

Met 94 procent van de stemmen geteld, behaalt Biden in Florida voorlopig 61,7 procent, terwijl zijn rivaal Bernie Sanders op 22,8 procent staat.

Florida is voor Biden de 17de staat die hij in de wacht weet te slepen in de race voor de Democratische nominatie om presidentskandidaat te worden. In Florida worden 219 kiesmannen verdeeld.

Dinsdag wordt ook in de staten Illinois en Arizona gestemd. Ook daar wordt verwacht dat Biden Sanders verslaat. In Illinois zijn 43 procent van de stemmen geteld en behaalt Biden tot nu toe 58,2 procent, Sanders 37,1.

Biden kon tot nu toe in totaal 1.121 gedelegeerden achter zijn naam schrijven, Sanders 839. Om de Democratische presidentskandidaat te worden, zijn 1.991 kiesmannen nodig.