BrusselAlle overheden nemen maatregelen – de een al drastischer dan de ander – om te verhinderen dat de ziekenhuizen onder een golf van covid-19-patiënten kraken. Maar hoeveel is genoeg en hoelang moeten we dat volhouden?

1. Wanneer doen we genoeg?

Het korte antwoord: als de ziekenhuizen, en in het bijzonder de afdelingen intensieve zorgen, het nog allemaal kunnen bolwerken. De maatregelen moeten het aantal besmettingen niet naar nul terugdringen, maar zo laag maken dat de druk op de gezondheidszorg beheers­baar wordt.

2. Hoe laag dan?

Vandaag besmet elke besmette persoon gemiddeld 2,5 andere personen. Dat is onhoudbaar, want zo neemt het aantal besmette Belgen exponentieel toe. We moeten met zijn allen dat cijfer – basaal reproductiegetal of R 0 in het jargon – terugdringen naar 1. Dat betekent dus dat elke besmette persoon gemiddeld nog één iemand besmet. Dat is een drastische daling met 60 procent.

Alleen een R 0 rond 1 verhindert een te sterke toename van het aantal gevallen. Krijgen we dat cijfer onder 1, dan dooft de epidemie uit, zoals dat in China het geval is.

3. Doen we vandaag genoeg?

Het aantal besmettingen dat elke besmette persoon veroorzaakt, hangt sterk af van het aantal contacten en de besmettelijkheid van de ziekte. Dat laatste kunnen we verminderen door hygiënemaatregelen. Het aantal contacten brengen we terug door ‘social distancing’ – afstand houden. België heeft vorige week een rist maatregelen genomen, zoals het sluiten van scholen en het afgelasten van evenementen. Gisteravond werden de maatregelen nog aangescherpt. Uit een Britse studie van het Imperial College Covid-19 Response Team blijkt dat geen enkele maatregel volstaat – tenminste als die apart genomen wordt. Scholen sluiten is het minst effectief (zie grafiek), en ook evenementen afgelasten helpt maar matig: de kans op langdurig contact is niet groot. Maar als maatregelen gecombineerd worden – zoals België dat doet – is het mogelijk om het besmettingsgetal R 0 inderdaad tot 1 te herleiden. Daarvoor is geen volledige lockdown nodig. Dat scenario hebben de Britten niet meegenomen in hun studie. Belangrijk is wel dat de maatregelen ook effectief opgevolgd worden.

4. Geldt dit ook voor België?

Biostatisticus Niel Hens (UHasselt en UAntwerpen) maakt berekeningen voor ons land. Het goede nieuws is dat ook wij het aantal besmettingen drastisch kunnen terugdringen. ‘Als iedereen die opvolgt, zou dat kunnen. Als mensen laks zijn, wellicht niet.’ Uit zijn model blijkt dat de helft van de werkende Belgen zou moeten telewerken om het beoogde effect te bekomen (DS 17 maart).

Tegenover het Verenigd Koninkrijk heeft België wel een troef: het aantal ziekenhuisbedden. Het VK kan tegelijk maximaal 8 van de 100.000 inwoners intensieve zorg verzekeren. In België is dat 16.

Uit de cijfers die dagelijks vrijgegeven worden, blijkt dat het aantal bevestigde besmettingen niet langer toeneemt. Maar daar kunnen geen grote conclusies uit getrokken worden omdat we lang niet alle mogelijke gevallen testen.

5. Hoelang moet je die maatregelen volhouden?

‘Tot de R 0 -waarde onder 1 zit’, zegt Hens. ‘Dan kan je bekijken of het opportuun is om maatregelen op te heffen, om zo opnieuw naar een R 0 van 1 te gaan.’ Zo stijgt het aantal besmettingen opnieuw, maar het blijft beheersbaar. Bijkomend voordeel: wie al besmet is, bouwt immuniteit op. Als het aantal te sterk stijgt, moet er opnieuw verstrengd worden. Om het beleid flexibeler te maken, moeten we in elk geval beter monitoren, stelt Hens.

Maar de onderzoekers van Imperial College vrezen dat we de maatregelen niet kunnen opheffen zonder opnieuw grote pieken te krijgen. Als de scholen – in hun simulatie na vijf maanden – opnieuw opengaan neemt het aantal besmettingen pijlsnel toe, met zelfs een hogere (maar latere) piek dan wanneer geen maatregelen genomen worden (zie grafiek). Op dat moment kunnen ook de ouders opnieuw gaan werken, waardoor telewerk afneemt. Een alternatief, zo berekenen de onderzoekers, is om een stop-en-go-beleid te voeren. De scholen kunnen opnieuw open als er voldoende bedden in de ziekenhuizen zijn. Dreigt een piek, dan moeten de scholen opnieuw dicht.

‘De grote uitdaging is dat we dit zullen moeten volhouden tot er een vaccin is’, besluiten ze. Dat kan ‘achttien maanden of langer duren’.

Is dat realistisch? ‘Dat is een vraag die we ons moeten stellen’, zegt Hens. ‘Je kan voor een lockdown kiezen, maar wat doe je dan daarna?’ In elk geval verwacht Hens geen snelle oplossing. ‘Ik zie nog altijd mensen dingen plannen voor eind mei of juni. Ik zou niet te veel plannen.’

6. Is groepsimmuniteit een oplossing?

Een remmende factor op de uitbraak van een virus is groepsimmuniteit: als een voldoende grote groep besmette mensen weerstand ontwikkelt tegen een infectie, maken kwetsbare individuen een kleinere kans om die nog op te lopen. Drastische maatregelen beperken de verspreiding maar, belemmeren ook de opbouw van groeps­immuniteit in de gemeenschap. Na het opheffen van de lockdown kan zo een nieuwe verspreidingspiek ontstaan.

Maar groepsimmuniteit tot stand brengen door het virus geheel te laten begaan, is ongewenst. Uit de cijfers blijkt immers dat 60 procent van de bevolking dan zou moeten besmet zijn. Ondertussen kan de infectie wel grote tol eisen.

7. Is groepsimmuniteit niet waar de Britse premier Boris Johnson op inzette?

Aanvankelijk wel, wat ook het ontspannen Britse beleid – zonder harde onderdrukkingsmaatregelen – tot voor kort verklaarde. Dat veranderde maandagavond nadat de Imperial-studie voorspelde dat zonder koerswijziging de capaciteit aan ziekenhuisbedden zelfs in een optimistisch scenario op zijn minst acht keer zou overschreden worden. Zelfs als elke patiënt verzorgd kon worden, dreigden meer dan 250.000 Britten te sterven. ‘In het VK is die conclusie slechts bereikt in de laatste dagen’, schreven de auteurs van de studie, op basis van ervaringen in eigen land en in Italië. ‘De enige haalbare strategie’, concluderen ze, is overstappen naar het soort onderdrukkingsmaatregelen die al van kracht zijn in andere Europese landen. Rijkelijk laat, vond Richard Horton, hoofdredacteur van het Britse medische tijdschrift The Lancet. De regering, zo tweette hij, had op basis van Chinese cijfers die zijn blad eind januari publiceerde, veel eerder gealarmeerd moeten zijn. ‘We hebben zeven weken verspild. Deze crisis was geheel te voorkomen.’

8. Ook de Nederlandse premier Mark Rutte sprak in zijn toespraak maandagavond over het opbouwen van groepsimmuniteit. Lijkt Nederland meer op het VK of meer op België?

Rutte had het inderdaad over de opbouw van groepsimmuniteit, maar dan wel ‘gecontroleerd’ en in tandem met het afremmen van het virus. Groepsimmuniteit is niet het centrale doel van zijn beleid, schreef NRC Handelsblad, maar eerder ‘bijvangst’. ‘De Nederlandse aanpak’, zo schreef de krant, ‘lijkt op “pompend remmen”, zodat het aantal patiënten op intensieve zorg niet uit de hand loopt, maar tegelijk wel zo veel mogelijk immuniteit kan worden opgebouwd die een buffer tegen het virus vormt.’

Wel hebben de Nederlanders enkele dagen langer gewacht met maatregelen als het sluiten van sportclubs, restaurants en cafés. ‘Ik weet niet of België en Nederland heel veel van elkaar gaan verschillen’, zegt Hens. ‘Je merkt dat iedereen aan het convergeren is naar eenzelfde aanpak, zij het dan niet gecoördineerd.’