Joe Biden kan zijn voorsprong flink uitdiepen vannacht

Arizona, Florida en Illinois houden vandaag voorverkiezingen om de Democratische presidentskandidaat aan te duiden. Verwacht wordt dat Joe Biden zijn voorsprong op Bernie Sanders nog wat uitdiept.

441 gedelegeerden staan vandaag op het spel in Arizona (67), Florida (219) en Illinois (155). Het zijn drie staten waar vier jaar geleden Hillary Clinton uitdager Bernie Sanders versloeg. In Florida zelfs ruim. Verwacht wordt dat Joe Biden vannacht dat voorbeeld volgt. Alleen in Arizona maakt Sanders volgens de peilingen nog een kansje om te winnen.

Zekerheid over de nominatie heeft Biden na vannacht sowieso niet. Om mathematisch zeker te zijn heeft hij er 1991 nodig, en hij zit nu nog maar aan zowat de helft daarvan. Biden heeft op dit moment een voorsprong van zo'n 150 gedelegeerden op Sanders.

Maar Biden kan Sanders natuurlijk wel een flinke tik uitdelen.

De coronacrisis speelt intussen ook bij deze verkiezingen een rol. Zo is het bijvoorbeeld de vraag of de oudere kiezers wel in groten getale komen opdagen nu verschillende stembureaus gesloten zijn en mensen verder van huis moeten gaan stemmen. Bovendien mogen maar enkele mensen tegelijkertijd in een stembureau aanwezig zijn, waardoor langere wachtrijen (oudere) kiezers kunnen afschrikken.

Volgens CNN speelt dat vooral in Illinois en minder in Arizona en Florida waar Democratische kiezers al eerder konden stemmen, eventueel zelfs per brief.

Maar intussen hebben ook een aantal staten hun voorverkiezingen verdaagd. Normaal had ook Ohio moeten stemmen vandaag, maar daar werd de stembusgang uitgesteld. Idem in Kentucky, Georgia en Louisiana. Met name Georgia is een staat waar Biden het normaal goed gaat doen. Hoe later Georgia in de race valt, hoe langer Sanders in de race blijft. Tenzij hij na vannacht beseft dat het ook dit keer echt niet gaat lukken.