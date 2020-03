Dossier Corona

Hoe het oog van de storm zich naar Europa verplaatste

Tina Boeykens, Dries De Smet

Wekenlang volgde de wereld hoe China de ene na de andere maatregel nam om een epidemie in te dijken. Ondertussen gingen verschillende van onze buurlanden in lockdown en spreken Europese politieke leiders oorlogstaal. Bekijk op de kaart hoe het nieuwe coronavirus zich de afgelopen weken verplaatste van Azië naar Europa.

Op de animatie ziet u hoeveel mensen elke dag bezweken aan het nieuwe coronvirus per land. Wanneer u over de bollen hovert, ziet u de cijfers per land.

De kaart met bijhorende animatie laadt traag in op mobiele toestellen.