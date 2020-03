Nu is het officieel: Ronde van Vlaanderen gaat evenmin door

De 104de editie van de Ronde van Vlaanderen, voorzien op zondag 5 april, wordt afgelast. Dat heeft organisator Flanders Classics zonet bevestigd, enkele minuten nadat premier Wilmes strengere maatregelen aankondigde in de strijd tegen het coronavirus.

Flanders Classics stuurde meteen na afloop een perscommuniqué rond. “Vanavond heeft de federale regering een aantal extra maatregelen opgelegd in de strijd tegen het COVID-19 virus. De termijn van de maatregelen werd bovendien verlengd tot 5 april. Dat betekent dat Flanders Classics niet langer in de mogelijkheid is om de Ronde van Vlaanderen op de voorziene datum te laten doorgaan.”

Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics: “De nieuwe maatregelen opgelegd door de federale regering maken het ons inderdaad onmogelijk de Ronde Van Vlaanderen op 5 april te organiseren. Er zijn natuurlijk belangrijker zaken dan koers op dit moment. We hopen dat we er met zijn allen in zullen slagen om op korte termijn een klimaat te creëren waarin we ons normale dagelijkse leven terug kunnen oppikken.”

Of uitstel naar een latere datum dit jaar mogelijk is, bekijkt Flanders Classics momenteel samen met de UCI en vertegenwoordigers van teams en renners. Over het lot van de Scheldeprijs (8 april) en de Brabantse Pijl (15 april) heerst nog onduidelijkheid. Ook de Nederlandse Amstel Gold Race is voorlopig nog niet afgelast. (belga)