Blaise Matuidi is besmet met het nieuwe coronavirus. Dat bevestigt zijn club Juventus dinsdag.

De 32-jarige Franse middenvelder verblijft sinds vorige woensdag (11 maart) in quarantaine in zijn woning en stelt het goed. Matuidi is de tweede speler van Juventus die positief testte op covid-19. Verdediger Daniele Rugani ging hem voor.

(belga)