15 miljoen mondmaskers onderweg naar België, waaronder 1 miljoen FFP2-maskers

Er komen eind deze week twee nieuwe leveringen met mondmaskers aan in ons land: een met 5 miljoen chirurgische mondmaskers en daarnaast nog een met 9 miljoen chirurgische mondmaskers en 1 miljoen gespecialiseerde FFP2-maskers. Dat meldt het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Er was de voorbije dagen nogal wat te doen over het dreigend tekort aan mondmaskers en een (mislukte) levering van maskers, maar volgens het kabinet van minister De Block komen er donderdag of vrijdag in ons land twee nieuwe leveringen aan. Eén levering van 5 miljoen chirugische mondmaskers. Daarnaast nog een levering van 9 miljoen chirugische mondmaskers plus één 1 miljoen FFP2-maskers.

Gisteren kwam er dankzij de Alibaba Foundation ook al een eerste lading van 300.000 maskers aan en volgens het kabinet zouden er woensdag ook langs die weg nog eens 200.000 maskers bijkomen. Later volgen ook 30.000 testkits.

Volgens het kabinet lopen er nog contacten met andere leveranciers en zou er ook daarover binnenkort ‘goed nieuws’ over te melden zijn.