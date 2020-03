Virus blijft tot 72 uur leefbaar op voorwerpen

Het nieuwe coronavirus, dat de longziekte covid-19 veroorzaakt, blijft tot 72 uur lang leefbaar op plastics en tot 48 uur op roestvrij staal. Op karton houdt het virus 24 uur stand, in uitgehoeste aerosoldruppeltjes blijft het slechts drie uur actief.

Dat blijkt uit laboratoriumproeven door onderzoekers van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases in de Amerikaanse staat Montana, meldt het vakblad NEJM.

Het betekent dat bijvoorbeeld een toetsenbord of legoblokjes die zijn aangeraakt door een covid-patiënt die op zijn handen heeft gehoest, drie dagen later nog steeds besmettelijk kunnen zijn, en een deurklink tot twee dagen later.