Geen basketbal meer in België dit seizoen: ook lagere reeksen en jeugd stoppen ermee

Naar aanleiding van de internationale coronacrisis, besliste de Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen om alle competities in Vlaanderen met onmiddellijke ingang stop te zetten. De competities worden ook op latere datum niet meer hervat. In overleg met AWBB is daarnaast ook beslist om de competities op niveau van Basketball Belgium per direct definitief te staken.

Wegens de internationale coronacrisis werden alle competities op alle niveaus eerder al tot 3 april stil gelegd. Gezien de recente en alarmerende ontwikkelingen, werd vandaag beslist met onmiddellijke ingang alle Basketbal Vlaanderen-competities 2019-2020 definitief stop te zetten. Concreet betekent dit dat het basketbalseizoen vandaag eindigt en niet meer op een latere datum zal hervat worden. Op 21 maart zal de Raad van Bestuur beslissen en communiceren over het al dan niet toewijzen van kampioenstitels in de afdelingen en reeksen waar dat van toepassing kan zijn, het benoemen van gerechtigde en mogelijk ook bijkomende stijgers en het aanwijzen van dalers. Om te anticiperen op probleemsituaties, zal het Departement Competitie nu al een rondvraag doen bij de clubs om hun intenties voor volgend seizoen te kennen. Gezien de korte termijn waarin het Departement de Raad van Bestuur moet adviseren, willen we de clubs vragen heel spoedig op deze rondvraag te antwoorden. Zo komt er ook meteen een einde aan het seizoen in Top Division Men One & Top Division Men Two, nadat eerder al beslist werd om de competitie in Top Division Women One te beëindigen. Daarnaast zullen er geen finales van de Beker van Vlaanderen en provinciale bekerfinales gespeeld worden in 2020. Ook de geplande nationale eindrondes in de jeugdcompetities gaan niet door.

“De gezondheid en de creatie van een veilige situatie van onze spelers, trainers, stafleden, scheidsrechters, fans en vrijwilligers staat boven alles en is van het hoogste belang,” motiveert voorzitter Marc Verlinden de beslissing. “Ook al was dit geen eenvoudige beslissing, het is de morele plicht van Basketbal Vlaanderen om alles te doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de verspreiding van het coronavirus maximaal af te remmen.”