Nu ook officieel: ook Parijs-Roubaix en Waalse klassiekers worden niet in april gereden, ASO zoekt nieuwe datums

Geen verrassing maar de officiële bevestiging is er: ASO kan Parijs-Roubaix, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik niet organiseren in april. De Franse organisator gaat samen met de UCI op zoek naar nieuwe datums.

In België sneuvelen er met de dag steeds meer koersen. Door de vorige week donderdag door de regering uitgevaardigde maatregelen werden alle sportmanifestaties tot en met 3 april reeds opgeschort, waardoor er een streep getrokken kon worden door onder meer de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem. De Ronde van Vlaanderen op 5 april staat nog steeds op de kalender, maar dat lijkt stilaan een utopie te worden voor organisator Flanders Classics, en al zeker nu met de Helleklassieker het tweede deel van de Heilige Week in het wielrennen uitgesteld wordt. De Amstel Gold Race van 19 april in Nederland gaat voorlopig wel nog door.

In Frankrijk is het hele land minstens twee weken in lockdown. Het is dus zeker geen verrassing dat ASO het zekere voor het onzekere neemt en de wielermonumenten uitstelt, met de belofte voor de wielerfans om een nieuwe datum te zoeken. Uitzonderlijk is het wel. Sinds de oprichting in 1896 werd Parijs-Roubaix enkel nog maar uitgesteld tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. La Doyenne kende sinds 1892 wel eerder al enkele onderbrekingen, ook in tijden van vrede. De Waalse Pijl werd enkel in 1940 niet gereden.