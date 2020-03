Broer zelfmoordterrorist Manchester schuldig bevonden aan 22 moorden

De broer van de zelfmoordterrorist die zich in 2017 opblies in een concertzaal in Manchester en daarbij 22 dodelijke slachtoffers maakte, is schuldig bevonden aan moord.

Hashem Abedi is dinsdag door een Londense rechter schuldig bevonden aan moord op de 22 slachtoffers die overleden bij de aanslag in Manchester Arena.

Hij is de broer van Salman Abedi, de 22-jarige Brit met Libische roots die zich in mei 2017 opblies met een zelfgemaakte bom in de inkomhal van de concertzaal, na een concert van de Amerikaanse popster Ariana Grande. Het jongste slachtoffer was amper acht jaar oud, meer dan honderden anderen raakten gewond.

Hoewel Hashem zich op het moment van de ontploffing in Libië bevond, was het volgens de rechter zonneklaar dat hij zijn broer geholpen heeft met de voorbereiding en het klaarmaken van de bom. De broers hebben de aanslag samen maandenlang voorbereid, ‘en deelden hetzelfde doel om zoveel mogelijk mensen te verwonden, verminken en doden’, aldus de aanklagers.

Hashem werd in juli 2019 uitgeleverd aan Groot-Brittannië.

De strafmaat is nog niet duidelijk.