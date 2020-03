In de Spaanse stad Madrid heeft de politie drones ingezet om de mensen op straat naar huis te sturen. In Spanje is het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus exponentieel gestegen sinds 12 maart. Ondertussen zijn er meer dan 11.000 positieve gevallen bekend en meer dan 500 patiënten zijn overleden.

In China werden eind januari ook drones ingezet om inwoners te waarschuwen.