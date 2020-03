Experts zijn verdeeld over een lockdown in België, maar in de praktijk sluit de ene na de andere winkel, speeltuin, rechtbank… zelf de deuren. Volgens Kamagurka zullen we het nieuwe coronavirus overwinnen, zolang er genoeg wc-papier is.

