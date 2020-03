Ongeruste uitwisselingsstudenten willen naar huis

Veel studenten die naar een buitenlandse onderwijsinstelling getrokken zijn om daar een paar maanden les te volgen, moeten door de coronacrisis terugkeren.

‘Ik voel mij in de steek gelaten’, zegt Judith Van Hulle, die verpleegkunde studeert aan de hogeschool Odyssee. Van Hulle verblijft momenteel in Marokko, in het kader van een uitwisseling, en wil graag naar huis terugkeren. Maar alle vluchten naar België zijn volgeboekt. De boot naar Spanje ziet ze ook niet zitten, want de kans is groot dat ze onderweg naar België vast komt te zitten.

Van Hulle is niet tevreden met de communicatie van overheidswege: de belofte om alle Belgen te repatriëren vernam ze via de media. Over eventuele extra vluchten, heeft ze geen informatie. ‘Ik voel mij in de steek gelaten’, vertelt ze. Met haar school heeft de studente wel een goed contact: Odyssee belt haar een paar keer per dag om nieuwe informatie te geven.

‘Ik kan hier niets doen’

Bij de UGent wordt de situatie geval per geval opgevolgd, zegt persverantwoordelijke Stephanie Lenoir. De studenten wordt aangeraden terug te keren als ze zich niet veilig voelen of als de gastuniversiteit de lessen stopzet. Alleen studenten in risicogebieden worden verplicht teruggeroepen. Gisteren zouden er ongeveer vijfhonderd studenten van de UGent vrijwillig teruggekeerd zijn. De universiteit probeert zo goed mogelijk de studenten te ondersteunen die niet gemakkelijk terug in België raken.

Ook van buitenlandse studenten die hier lessen volgen in het kader van het Erasmusproject krijgt de universiteit veel vragen. De Tsjechische Aneta Pavelcova is één van die studenten. De studente milieuwetenschappen heeft na lang twijfelen beslist om deze week naar huis terug te keren. Ze maakt zich zorgen dat, als ze nu niet vertrekt, ze voor een lange tijd vast zal zitten in België. ‘Ik kan hier toch niets doen, alle lessen zijn online.’ Ze is ook bang dat ze dit jaar niet zal kunnen afstuderen. Haar thuisuniversiteit, Palacky University Olomouc, heeft haar via mail verzekerd dat ze een oplossing voor de situatie zullen zoeken. Pavelcova zal, wanneer ze in Tsjechië arriveert, twee weken thuis in quarantaine moeten doorbrengen.