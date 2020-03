Tijdelijk geen nieuwe online bestellingen bij Colruyt

Collect & Go laat tijdelijk geen nieuwe reservaties meer toe. Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn mensen aan het hamsteren geslagen. Omdat er zoveel klanten aanwezig zijn, kunnen de bestellingen niet meer in de winkels klaargemaakt worden.

‘Op dit moment zijn nieuwe reservaties tot en met zaterdag niet meer mogelijk’, staat er te lezen op de site van Collect & Go, de webshop van Colruyt en Bio-Planet. Zodra er nieuwe reservaties mogelijk zijn, zal dat nog maar in zo’n negentig afhaalpunten zijn, zegt Silja Decock van Colruyt. ‘Net zoals in de fysieke winkels, was het online enorm druk de afgelopen weken. Vorige week waren er zeventig procent meer bestellingen dan in dezelfde periode vorig jaar’, zegt Decock.

De non-foodwinkels van Colruyt Groep, DreamBaby-, Dreamland-winkels en Fiets!, sluiten vanaf morgen de deuren, ook tijdens weekdagen.

‘Vrijdag merkten we al dat de bestellingen voor Collect & Go zo moeilijk rondgehaald kunnen worden’, zegt Decock. Bij sommige afhaalpunten worden de pakketten (deels) in de winkel samengesteld en eventueel aangevuld met zaken uit ‘dark stores’, de rondhaalcentra. Door het grote aantal klanten, besluit Colruyt om de pakketten nu uitsluiten te vullen in de rondhaalcentra. ‘Dat betekent dat er nog zo’n negentig van de tweehonderd punten bediend kunnen worden’, zegt Decock.

Tot één week wachten

Ook bij Delhaize merken ze zo’n piek in de online-bedeling. ‘Druk is het minste wat je kunt zeggen. In twee weken hebben we een stijging van vijftig procent gezien, sinds donderdag zelfs een verdubbeling. Op dit moment zitten we echt op het maximum van onze capaciteit’, zegt woordvoerder Roel Dekelver. ‘Daardoor moeten mensen tot één week wachten om hun bestellingen af te halen of tot ze geleverd worden.’ De online-dienst zal nog wel nieuwe reservaties accepteren, maar die kunnen dus op zich laten wachten.

Hij voegt er nog aan toe dat er vandaag weer meer verkocht wordt. ‘Waarschijnlijk zijn er weer lockdown-geruchten en gaan mensen daarom opnieuw hamsteren. Het zijn vooral vriesproducten, droge voeding en wc-papier dat populair is’, zegt Dekelver.

Wees vriendelijk tegen personeel

‘De omstandigheden waarin ons personeel moet werken, is ongezien’, vertelt Dekelver. ‘Daarom vragen we om begrip. En, heel belangrijk: een simpele “dank u” of een vriendelijk knikje is zeer gewenst. Denk ook eens aan hen, dat zou fijn zijn.’

Eerder besloot Delhaize ook al om alleen 65-plussers tussen 8 en 9 uur 's ochtends in de winkel te laten. De sector van de handel en diensten heeft verschillende maatregelen beslist in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Zo wordt het aantal klanten in de winkels beperkt tot één per tien vierkante meter winkelruimte. Die maatregelen gaan vanaf woensdagmiddag in. Comeos verzekerde tot slot dat de grote winkels open blijven en geen bevoorradingsproblemen kennen.