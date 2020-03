Brussels Airlines schrapt vanaf vrijdag alle vluchten

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines zet door de uitbraak van het nieuwe coronavirus vanaf vrijdag alle reguliere vluchten tijdelijk stop. De herstart staat voorlopig gepland op 20 april, maar dat is het meest gunstige scenario.

Het stopzetten van de activiteiten zal gradueel gebeuren, omdat er nog Belgen en crew van Brussels Airlines naar huis moet worden gevlogen. De vluchten worden dan aanstaande zaterdag tijdelijk volledig opgeschort.

‘We zagen de vraag almaar harder instorten’, zegt woordvoerster Kim Daenen. ‘Daarnaast namen almaar meer autoriteiten maatregelen (lockdowns, red.) waardoor we beslisten al onze vluchten vier weken op te schorten. Het was economisch gewoon niet verantwoord verder te blijven doen.’

Brussels Airlines plant tegen 20 april de vluchten opnieuw te starten, maar dat is het meest gunstige scenario. Het kan ook nog later worden. ‘We hebben geen glazen bol’, zegt Daenen.

Brussels Airlines is niet de enige maatschappij in de Lufthansa-groep die de activiteiten stillegt. Ook zusterbedrijf Austrian besliste dat gisteren. Brussels Airlines heeft die beslissing zelf genomen, en werd daar niet toe bevolen door de Duitse moedermaatschappij, klinkt het. ‘Maar natuurlijk is het wel in overleg gebeurd.’ Veel Brussels Airlines-vluchten connecteren immers op Lufthansa-vluchten, waardoor ook daar de impact voelbaar zal zijn.

Het gaat om veel vluchten. Brussels Airlines voert er gemiddeld 250 per dag uit. De vliegtuigen, waarvan sommigen in eigendom en anderen worden geleaset, blijven aan de grond staan. Over de financiële implicaties wil het bedrijf niet communiceren.

Bij Brussels Airlines hanteerden ze sinds gisteren al een werkloosheidsregime van dertig procent. Nu zal het gros van het personeel op 100 procent tijdelijke werkloosheid terecht komen. Enkel diensten die noodzakelijk zijn om de herstart van (ten vroegste) 20 april te kunnen realiseren werken verder, net als personeel dat nodig is om eventuele repatriëringen van Belgen in het buitenland uit te voeren.

Flexibel beleid voor klanten

Voor klanten die een ticket hadden, is er een flexibel beleid dat hen de mogelijkheid biedt om hun vluchten naar een latere datum om te boeken. Passagiers hebben tot 1 juni de tijd om over een nieuwe reisdatum te beslissen en, indien ze dat wensen, hun ticket te wijzigen naar een andere bestemming.

Brussels Airlines vraagt passagiers met een vlucht tussen nu en vrijdag om de status van hun reservatie na te kijken op de website onder ‘mijn boeking’. Klanten die tijdens het boekingsproces hun telefoonnummer of e-mailadres hebben opgegeven worden automatisch op de hoogte gebracht van wijzigingen via sms of e-mail.

Passagiers van wie de vluchten niet in de komende vier dagen plaatsvinden, worden verzocht de komende dagen geen contact op te nemen met de klantendienst. Daar willen ze eerst de klanten helpen die deze week nog een vlucht hebben.