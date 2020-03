Premier Sophie Wilmès heeft het vertrouwen gevraagd aan de Kamer. Het halfrond was, op de fractieleiders en enkele ministers, leeg. Donderdag volgt de stemming.

Er heerste een vreemde, lege sfeer in de Kamer vanmiddag toen premier Wilmès haar regeerverklaring aflegde en het vertrouwen vroeg. Enkel de fractieleiders waren aanwezig, net als enkele ministers. De andere parlementsleden volgden de zitting via een livestream. Dit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

'We gaan door een periode zonder voorgaande, dat vereist ongekende en uitzonderlijke maatregelen om onze mensen te beschermen. Daarvoor moeten we samenwerken in nationale eenheid, hand in hand', zei Sophie Wilmès. 'We moeten burgerzin en solidariteit tonen.'

'Onze prioriteit ligt bij de gezondheidszorg. We moeten de juiste beslissingen op het juiste moment kunnen nemen. Snel extra maatregelen kunnen invoeren. Want we weten dat die beslissingen ook duidelijk sociaal-economische gevolgen zal hebben. Daarom hebben we al een eerste reeks maatregelen ingevoerd', aldus Wilmès.

'We hebben vandaag een stabiele parlementaire meerderheid nodig om tegen het virus te strijden. De huidige regering moet via een vertrouwensstemming de volledige capaciteit krijgen om deze crisis te bestrijden. We stellen een stemming voor, met slechts één amendement, een provisie van één miljard euro, die uitsluitend voor de gevolgen van het nieuwe coronavirus zal worden gebruikt.'

'Deze doelstellingen kunnen mede worden bereikt door het inzetten van volmachten de komende zes maanden. De uitvoering van de volmachten moet op het einde van de periode worden gecontroleerd door de Kamer. Omdat het om een uitzonderlijke maatregel gaat, heb ik voorgesteld dat de kern regelmatig samenkomt, om de transparantie te garanderen. Donderdag volgt een motiestemming.'

'De bedoeling moet blijven om op termijn een federale regering te vormen, die beschikt over een parlementaire meerderheid', besluit Wilmès. 'Ons enige doel: de gezondheid van de bevolking beschermen.'

De Nationale Veiligheidsraad komt vandaag nog bijeen.