EK uitgesteld tot juni 2021

Het EK voetbal wordt uitgesteld tot juni 2021 door de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Het EK zou in juni en juli 2020 doorgaan, maar door het nieuwe coronavirus wordt de voetbalcompetitie uitgesteld naar volgend jaar. Dat maakt de Noorse Voetbalbond NFF bekend. Die beslissing werd al langer verwacht. Het nieuwe EK gaat van 11 juni tot 11 juli 2021 door.





Eerder vandaag bevestigden hotels uit Kopenhagen dat de UEFA boekingen voor het EK, al een week geleden had geannuleerd. In de Deense hoofdstad zouden drie groepswedstrijden en een achtste finale worden gespeeld. In het tweede groepsduel, op 18 juni, zouden de Rode Duivels Denemarken treffen.

Het uitstel zou zo’n 300 miljoen euro kosten, meldt The Athletic. Dat bedrag zou gecompenseerd moeten worden door de competities en de clubs.

Van 11 juli tot en met 1 augustus volgend jaar staat in Engeland ook het EK voor vrouwen op de agenda. Het is nog niet duidelijk wat daarmee gebeurt, wellicht wordt dat ook verplaatst.

Een andere mogelijkheid was om het kampioenschap uit te stellen tot november, maar dat was niet vanzelfsprekend. Zo is er geen zekerheid dat het nieuwe coronavirus dan onder controle is en zouden die plannen de nationale kalenders nog verder te verstoren. Die liggen nu al overhoop door het virus.

Normaal gezien ging het EK 2020 door vanaf 12 juni, en werd het in twaalf verschillen landen georganiseerd.