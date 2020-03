65-plussers krijgen voorrang in Delhaize-winkels: ‘We zijn voor één keer VIPS. Zalig toch?’

Door de coronacrisis krijgen 65-plussers – voorlopig­ – voorrang in alle Delhaize-winkels. Tussen 8 en 9 uur ’s ochtends worden ze in kleine groepjes binnengelaten. Sommige klanten vinden dit prima. ‘Kijk ons hier nu, echte VIPS! De jongeren buiten, wij binnen. Zalig toch?’ Wij schoven mee aan in de lange rij voor de draaideur van een supermarkt in Berchem.