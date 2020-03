Help covid-19 in kaart brengen

De Universiteit Antwerpen lanceert een korte online bevraging om mee de evolutie van besmettingen met het nieuwe corona-virus beter te kunnen schatten.

Om in kaart te brengen hoeveel mensen er thuis werken, zet de Universiteit Antwerpen een project op met burgerwetenschap. Aan alle Belgen wordt gevraagd om een korte bevraging in te vullen, om zicht te krijgen hoeveel mensen thuiswerken en hoe ze de kinderopvang organiseren. De enquête kan ingevuld worden van 12 uur tot 20 uur vandaag. De enquête wordt wekelijks herhaald.

'Zo kunnen we in kaart brengen hoe goed de maatregelen opgevolgd worden', zegt Pierre Van Damme, epidemioloog bij de UAntwerpen. 'En dus hoe effectief de maatregelen zijn.'

'Naar verwachting gaan de eerder gemaakte aanbevelingen en de recent opgelegde maatregelen een impact hebben', zegt Van Damme. 'Als ze natuurlijk strikt worden nageleefd. Het probleem is dat de impact van gedragsveranderingen pas na tien tot veertien dagen zichtbaar wordt in de hospitalisaties. Dat heeft te maken met de incubatietijd en het verloop van covid-19.'

In de bevraging wordt ook gepeild naar ziektesymptomen, waaronder koorts en hoesten. Dat moet ook beter in staat stellen om het aantal besmettingen te schatten. Door de beperkte capaciteit bij de labo’s wordt immers lang niet iedereen getest, waardoor het rapporteerde aantal besmettingen een gevoelige onderschatting is. Uiteraard is niet elke patiënt met symptomen besmet – ook griep circuleert nog in ons land.

Philippe Beutels, gezondheidseconoom van de UAntwerpen, wijst erop dat gegevens de voorspellingen beter maken, waardoor de inschatting van het aantal mogelijke patiënten in de toekomst beter wordt. Dat moet de experts in staat stellen om nauwkeurigere adviezen te geven aan de overheid.

>> Neem zelf deel aan de studie op www.corona-studie.be