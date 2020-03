Met zijn historische toespraak probeert de Nederlandse premier Mark Rutte de twijfels over zijn aanpak van de coronacrisis weg te nemen. Miljoenen Nederlanders keken naar de speech.

‘Mark Rutte zocht en vond in zijn eerste nationale televisietoespraak de toon en de emotie waarmee hij ook als de succesvolste politicus van de afgelopen tien jaar vaak weet te overtuigen’, schrijft het Financieele Dagblad. De krant noemt de woorden van Rutte onverbloemd en empathisch, met een hart voor de kwetsbaren. ‘De crisis die het premierschap van Mark Rutte historisch maakt’, kopt ze.

Het NRC Handelsblad noemt de speech van Rutte ernstig en ontnuchterend. De Nederlandse krant vindt dat Rutte zorgzaam én bezorgd overkwam, terwijl hij vorige week nog laconiek oogde. Ook de Volkskrant noemt Rutte soberder en ernstiger dan ooit tevoren.

Dat was nodig. De afgelopen week kreeg de Nederlandse premier kritiek voor zijn aanpak van de crisis. Zo kondigde hij op een persconferentie aan dat de Nederlanders geen handen meer mochten schudden, waarna hij meteen zelf een hand gaf. PVV-leider Geert Wilders noemde hem tijdens een debat ‘de lachende, klungelende handenschudder’.

Rutte sprak de Nederlanders zo’n tien minuten live toe over de maatregelen die nodig zijn tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus.

Hij beklemtoonde dat hij volledig op het kompas van de wetenschappers vaart en dat hij wil voorkomen dat het virus on­beheerst zijn gang kan gaan. Maar hij voegde er meteen aan toe dat eindeloos proberen het virus tegen te houden, geen optie is. ‘Zo’n rigoureuze aanpak kan op het oog aantrekkelijk lijken, maar deskundigen wijzen erop dat we ons land een jaar of langer zouden moeten platleggen, met alle gevolgen van dien.’

Rutte houdt er daarom rekening mee dat de meeste mensen besmet raken, maar dat hoeft geen drama te zijn. De meesten zullen slechts lichte klachten hebben, maar veel belangrijker: op die manier ontwikkel je groepsimmuniteit. ‘Er is geen eenvoudige uitweg, de realiteit is dat de komende tijd een groot deel van het Nederlandse volk besmet zal raken’, zei de premier, die de maatregelen ‘ongekend voor een land in vredestijd’ noemde.

Het was van de oliecrisis van 1973 geleden dat een Nederlandse premier dit nog had gedaan. Op NPO1 stemden volgens de Stichting Kijkonderzoek 5,4 miljoen mensen af op de speech. Op de andere zenders kwamen daar nog eens zo’n 1,6 miljoen kijkers bij.