Geen sociale verkiezingen in mei

‘Het is 99,9 procent zeker dat de sociale verkiezingen in mei niet doorgaan’, meldt Mathieu Verjans, een van de kopstukken van de christelijke vakbond. Vanmiddag hakt de Groep van Tien de knoop door. Het afblazen is zonder voorgaande.

De Groep van Tien organiseert vanmiddag een telefonisch spoedberaad over het lot van de sociale verkiezingen. In vakbondskringen wordt er geen geheim van gemaakt dat uitstel onvermijdelijk is geworden. Volgens de topman van de liberale vakbond, Mario Coppens, is van een normale voorbereiding van de verkiezingen geen sprake meer. De komende weken zullen er immers in heel wat bedrijven weinig of geen werknemers aan de slag zijn. Het zal volgens hem immers niet blijven bij de sluiting van winkelketens en de stillegging van Nike en fabrieken zoals Audi Brussels.

Mathieu Verjans, nationaal secretaris van het ACV, gaat ervan uit dat de sociale verkiezingen pas na de zomer kunnen plaatsvinden. Wanneer precies is niet duidelijk. ‘Alles hangt af van de impact van het coronavirus’. De bonden gaan er wel vanuit dat de komende weken de kandidatenlijsten ingediend zullen worden. Dat moet uiterlijk gebeuren tegen 30 maart.

In totaal moeten in zo’n 4.000 bedrijven in ons land sociale verkiezingen georganiseerd worden. Goed voor zo’n 71.000 kandidaten die meedingen voor een zitje in een ondernemingsraad of een comité voor preventie en bescherming op het werk. De periode van de sociale verkiezingen zou lopen van 11 tot 24 mei.

Het algemene uitstel van de sociale verkiezingen is onuitgegeven in ons land, stelt Verjans. Met de sluiting van heel wat bedrijven en de verwachte hoge economische werkloosheid zit er niets anders op dan de verkiezingen te verdagen. ‘De werknemers zijn bovendien met heel andere dingen bezig’.