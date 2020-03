Hoofdredacteur medisch tijdschrift hekelt Britse aanpak coronacrisis: ‘Zeven weken verspild’

‘Deze crisis was volledig te voorkomen’, schrijft Richard Horton, sinds 1995 hoofdredacteur van het gerenommeerd medisch tijdschrift The Lancet, op Twitter. Hij reageert daarmee op de maatregelen die premier Boris Johnson aankondigde, naar aanleiding van een recente studie van Imperial College.

Richard Horton. Foto: rr

‘We hebben zeven weken verspild. Westerse “experts” hebben niet geluisterd naar de waarschuwingen van Chinese wetenschappers’, schrijft Horton. BBC schrijft dat ‘de wetenschap veranderd is’, maar dat klopt helemaal niet, zegt Horton. ‘De wetenschap is hetzelfde sinds januari. Wat veranderd is, is dat de overheid eindelijk verstaat wat echt gebeurd is in China en wat nu gebeurt in Italië.’

Horton is boos dat het bijna twee maanden heeft geduurd voor politici en experts het gevaar groot genoeg hebben ingeschat, schrijft hij. ‘De gevaren waren duidelijk vanaf het begin.’ In het Verenigd Koninkrijk zijn al zeker 1.553 besmettingen vastgesteld en zijn er al 56 mensen overleden door het nieuwe coronavirus. Vooral Londen is zwaar getroffen.

Vrijwilligheid

De maatregelen die premier Boris Johnson aankondigde zijn eerder aanbevelingen: er wordt uitsluitend over ‘should’, ofwel ‘zouden’, gepraat: mensen zouden thuis moeten blijven, zouden bars moeten vermijden, zouden moeten stoppen met reizen. Bars, clubs en restaurants moeten officieel niet sluiten, maar er wordt verwacht dat ze dat vrijwillig zullen doen. De 8,8 miljoen 70-plussers moeten zich vier maanden lang isoleren, net als alle zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen.





Verder zou elk huishouden waar iemand symptomen vertoont zichzelf veertien dagen moeten isoleren. Er zou nog specifieker advies volgen voor mensen met gezondheidsproblemen.

Het zijn de strengste ingrepen die Groot-Brittanië kent in vredestijden. Het Verenigd Koninkrijk is nog drie weken verwijderd van Italië, waarschuwt de wetenschappelijke hoofdadviseur. Daar zijn inmiddels meer dan 2.150 mensen gestorven door het nieuwe coronavirus. ‘De regering maakt nu een langzame bocht. Ik vrees een te langzame bocht’, zegt microbioloog Willem van Schaik aan VRT. ‘Ze zijn nog steeds niet op dezelfde koers als in België. De overheid heeft een terughoudende rol en dat mag wel gaan veranderen als we het aantal infecties willen afremmen.’

‘Duidelijke instructies’

In zo goed als alle Engelse media worden dezelfde boodschappen verkondigd. Metro, de krant met de hoogste oplage in het Verenigd Koninkrijk, schrijft dat wetenschappers waarschuwen dat ‘250.000 mensen kunnen sterven als het land niet in lockdown gaat’. The Guardian schrijft dat deze maatregelen volgens het Imperial College de dodental van 260.000 naar 20.000 zou moeten verlagen.

De publieke omroep BBC praat over ‘significante nieuwe maatregelen’ en noemt het een ‘relatief gematigde’ aanpak omdat de scholen niet sluiten. Sensatieblad The Sun, een van de bestverkopende Engelstalige kranten, noemt de aanbevelingen van Johnson al ‘drastische maatregelen’. The Guardian noemt het ‘duidelijke instructies’, maar vindt dat er te veel vragen onbeantwoord blijven en vermeldt dat de strategie van het Verenigd Koninkrijk verschilt met de rest van de wereld. Echte kritiek komt er niet.