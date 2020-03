'Bijzonder hoe eten kopen plots als een clandestiene bezigheid aanvoelt'

Onze landgenoot Nicolas Dewulf woont al meer dan tien jaar in Merana, een klein Italiaans dorpje op de grens tussen Piëmont en Ligurië. Hij houdt voor ons een dagboek bij.

Dinsdag 17 maart

Een andere evolutie doorheen één week quarantaine is hoe er omgegaan wordt met uit het huis mogen komen.

Voor werk of medische redenen leidt dat tot weinig discussie, maar de term ‘noodzakelijke verplaatsing’ daarentegen is voor meer interpretatie vatbaar en gaat vooral over de vraag, ‘mag ik om boodschappen en waar?’.

Het is in Italië nu zo dat je een geschreven document bij moet hebben telkens je jouw woning verlaat. Daarop geef je aan wat de reden en noodzaak van jouw ‘uitstap’ is.

Er is zelfs een soort overzicht rondgestuurd van wat de essentiële producten zijn waarvoor je buiten mag om boodschappen te doen: levensmiddelen uiteraard, benzine, medicijnen, de krant (het is een basisrecht om geinformeerd te blijven!), eten en producten voor dieren ,…

Daarbij wordt echter ook als richtlijn gegeven dat het de bedoeling is deze producten zo dicht mogelijk bij de deur te kopen, ALS je ze kan vinden natuurlijk, hetgeen op mijn heuvel iets problematischer is dan in België.

Als er in jouw dorp geen apotheek is, mag je een dorp verder. Als er geen benzinestation is idem, enzovoort. Over voedingsmiddelen zijn de meningen dan weer verdeeld, alle kleine dorpswinkels in mijn dichtstbijzijnde omgeving hebben wel iets van fruit en groenten, maar natuurlijk net niet dat wat ik zoek of wil (aardbei, zoete aardappel, gember…). De lokale slager heeft enkel op woensdag en donderdag kip en pas in het weekend rundsfilet. En vis is in mijn dal al helemaal niet te vinden.

Ik vond dus dat ik het recht had 15 kilometer verder te rijden naar de supermarkt waar ze al mijn lekkers onder één dak hebben, ook al vonden mijn dorpsgenoten dat tegen de regels van de coronabeperkingen. Ik ben dus burgerlijk ongehoorzaam geweest. Daarbij moet ik wel eerlijk bekennen dat ik op mijn ‘ik blijf niet thuis want…’-documentje toch maar mooi benzine, gespecialiseerd hondenvoer én medicijnen (dit hebben we allemaal niet dichter bij huis) had genoteerd voor het geval ik controle kreeg. Bijzonder hoe eten kopen plots als een clandestiene bezigheid aanvoelt en ik als een smokkelaar snel en veilig mijn oprit weer opreed. Amper één week lockdown en je wereld staat helemaal op zijn kop.

Het viel trouwens op dat ondertussen het grootste deel van de klanten handschoenen en mondmaskertje aan hadden, alle kassabedienden uiteraard ook, rond de kassa’s waren zelfs geïmproviseerde plexi-beschermingen aangebracht om elk contact te vermijden. Nu hadden de meeste mensen ook volle karren, één van de richtlijnen immers, ga zo weinig mogelijk om boodschappen om het systeem zo weinig mogelijk te belasten.

De medewerkers van voedingszaken/supermarkten klagen nu immers volkomen terecht dat mensen drie keer per dag om boodschappen gaan omdat hen dat een gewettigde reden geeft om buiten te komen. Niet de bedoeling dus. Laat ons dan ook even stilstaan bij die medewerkers die meestal tegen het minimumloon 7 dagen op 7, met uitermate flexibele uurroosters, ten onze dienste staan met alle risico vandien, zodat wij thuis op zijn minst met eten en drinken even de coronacrisis kunnen vergeten. In Italië is er ondertussen een nieuwe gewoonte ontstaan waarbij er elke dag een flashmob is waar mensen vanop hun balkon een ludieke actie ondernemen, zoals voetballiederen zingen, een rondje applaus voor alle medisch personeel, lichtjes branden, muziek maken,... Ik vermoed dat het eerstdaags een hulde wordt aan het supermarktpersoneel, verdiend trouwens!

Gentenaar Nicolas Dewulf ruilde de advocatuur in voor een boerderij op een eenzame heuvel op de grens tussen Piëmont en Ligurië. Samen met zijn Italo-Belgische vriendin Natascha verwelkomt hij al meer dan tien jaar gasten op zijn biologisch lavendelboerderij in Merana. Daarnaast werkt hij als Italiaans vastgoedmakelaar, gespecialiseerd in aankoopbemiddeling.