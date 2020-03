Wir haben ess nicht gewusst: Duitse Big Brother-kandidaten hebben geen enkele weet van coronacrisis

Een groep van veertien Duitse Big Brother-deelnemers blijft voorlopig in het ongewisse over de huidige coronaverspreiding. Vanavond zou de groep door het productieteam dan toch worden ingelicht.

Het lijkt haast ondenkbaar dat de coronacrisis ook maar iemand op deze planeet ontgaan is. Toch hebben veertien Duitsers geen enkel benul van de massale verspreiding van het covid-19-virus en de wereldwijde maatregelen daaromtrent. De groep zit namelijk al sinds 6 februari in isolatie in een huis in Keulen voor de Duitse versie van het televisieprogramma Big Brother.

Volgens het productieteam worden deelnemers enkel ingelicht bij speciale omstandigheden zoals ziekte of overlijden van een familielid. Daarop zwol op sociale media kritiek aan die het Duitse televisiekanaal Sat.1 dan toch overstag liet gaan. In een speciale uitzending zullen de deelnemers vanavond door het productieteam worden ingelicht. Kandidaten krijgen daarbij ook videoboodschappen van familie en vrienden, en kunnen vragen stellen over wat er gaande is.

Ook in Canada loopt momenteel een reeks van de populaire show. Daar kregen de deelnemers echter lucht van de maatregelen toen het anders zo luide livepubliek bij uitzettingen uit het huis, na enkele afleveringen plots wegbleef.

De situatie doet sterk denken aan de Amerikaanse Big Brotherreeks van 2001. Toen werd het programma vroegtijdig gestaakt om de deelnemers in te lichten over 9/11.