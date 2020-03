Er zijn maandag 185 nieuwe besmettingen met het sars-CoV-2-virus vastgesteld in ons land: 106 in Vlaanderen, 33 in Wallonië en 38 in Brussel. Acht besmettingen zijn van onbekende origine. Dat brengt het totaal aantal besmettingen in ons land op 1.243.

De nieuwe cijfers werden medegedeeld op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Viroloog Steven Van Gucht wijst er nogmaals op dat het vermoedelijk een onderschatting is van het aantal besmettingen in ons land. 'Het getal blijft een beetje stabiel de voorbije dagen. Dit is wel een onderschatting, want niet iedereen wordt getest.'

'We denken dat er nog heel wat besmettingen zijn die we niet kunnen detecteren omdat de symptomen ofwel te mild zijn ofwel omdat de personen niet worden getest ofwel omdat de personen geen symptomen vertonen. We kunnen op dit ogenblik dus geen exact cijfer plakken op het vermoedelijke totaal aantal besmettingen', aldus nog Van Gucht.

De meeste vastgestelde besmettingen situeren zich in de leeftijdscategorie 40 tot 49 jaar.

De hele bevolking testen op het virus is niet meer aan de orde, benadrukt Van Gucht, omdat het virus al continu in transmissie is.

Veertien mensen ontslagen uit het ziekenhuis

In totaal werden 361 covid-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat zijn er 109 meer op één dag tijd. 79 personen liggen op de afdeling intensieve zorgen, een stijging van 26 patiënten. 51 van hen worden beademd, dat is een stijging met 20.

Er zijn intussen ook al tien mensen overleden aan de gevolgen van covid-19, de meeste van hen waren hoogbejaard.

Maar er is ook goed nieuws: veertien mensen werden intussen ontslagen uit het ziekenhuis, aldus Van Gucht.

Hij ging op de persconferentie ook in op de waarschuwing om geen ontstekingsremmers zoals ibuprofen te gebruiken bij symptomen van het nieuwe coronavirus, omdat die het ziekteverloop kunnen versterken. Volgens het Crisiscentrum is dat niet gestoeld op wetenschappelijk bewijs. Wel waarschuwt hij zieken om niet zomaar aan zelfmedicatie te doen en hun dokter te contacteren.

'Niet het moment om uw creativiteit te tonen'

Benoit Ramacker, woordvoerder van het Crisiscentrum, roept op om de opgelegde maatregelen strikt te blijven naleven. 'Dit is absoluut niet het moment om uw creativiteit te tonen. Enkel als we nu en samen deze maatregelen naleven, kunnen we de verspreiding van het nieuwe coronavirus afremmen.' Samen met experten wordt gekeken of de maatregelen moeten worden aangepast.

Hij gaf ook nog een verduidelijking bij de openbare markten. 'Die kunnen enkel doorgaan als de lokale besturen de social distancing kunnen respecteren. Als dat niet gegarandeerd wordt, kunnen de openbare markten niet doorgaan.'

Het Crisiscentrum betreurt ook de verkoop van mondmaskers op tweedehandssites. 'We roepen deze mensen op om hun burgerplicht op te nemen en deze mondmaskers door te geven aan mensen die werkzaam zijn in de gezondheidssector', aldus Ramackers.

Tot slot volgt er nog een oproep om goed geïnformeerd te blijven. 'We merken dat er nog veel valse informatie de ronde doet, we vragen daarom om vooral de officiële kanalen goed te volgen. We doen er alles aan om op onze referentiewebsite de informatie steeds actieel te houden. Raadpleeg eerst onze faq alvorens je naar het contactecentrum telefoneert (te bereiken op het nummer 0800/14.689, red.), zo vermijden we een overbelasting van dit nummer.'

Collectieve immuniteit

Of er ook een totale lockdown moet komen, kunnen ze bij het Crisiscentrum niet zeggen. 'De criteria om maatregelen te verstrengen zijn afhankelijk of we indicaties krijgen dat het gezondheidssyteem te snel belast zou worden', zegt Van Gucht. 'Als we die golf goed kunnen verwerken, zijn de huidige maatregelen voldoende. Neemt het aantal patiënten te snel toe, dan moeten we de maatregelen versterken.'

Over de noodzaak aan collectieve immuniteit: 'Het is de enige manier om virus te stoppen, dat staat als een paal boven water', zegt Van Gucht. 'Maar met welke snelheid willen we dit laten optreden? Het mag niet te snel gebeuren, dit virus is heel besmettelijk en verspreidt zich zeer snel. We kunnen niet wachten op die collectieve immuniteit, want in de tussentijd zijn er zware gevolgen bij eeb klein deeltje van de bevolking. Als we de verspreiding niet afremmen, krijg je sowieso een overbelasting van het gezondheidssysteem.'