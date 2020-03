Provinciegouverneur West-Vlaanderen: ‘Kom niet naar de kust’

‘Ga niet naar zee. Blijf voorlopig weg van de kust.’ Die opvallende oproep komt van de West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé.

Normaal wordt alles gedaan om mensen uit het binnenland naar de kust te lokken. Maar gezien de situatie nu is en vooral ook omdat de horeca dicht blijft, doet provinciegouverneur Carl Decaluwé een opmerkelijke oproep. ‘Kom niet naar de kust, nu’, zegt hij.

Dat geldt ook voor wie een tweede verblijf heeft aan de kust. Ieder weekend komen immers duizenden mensen vanuit het binnenland naar hun tweede verblijf aan de kust.

Om verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden, vraagt de gouverneur die mensen om voorlopig niet te komen. Het is niet handhaafbaar om te maken dat iedereen voldoende afstand houdt bij het wandelen op de dijk.

Hij vreest ook dat mensen die de semi-lockdown in ons land beleven in hun tweede verblijf, heel vaak naar de winkel moeten omdat ze niet alles in huis hebben.

Afgelopen weekend was het ondanks de verstrengde maatregelen enorm druk aan de kust. ‘Je zag mensen in groepen wandelen en aan de ijskraampjes die mogen openblijven stond er te veel volk bij elkaar. Dat is gewoon onveilig’, aldus de gouverneur. Bovendien zijn er volgens de gouverneur te weinig sanitaire voorzieningen aan de kust omdat de horeca dicht is.

Ook de burgemeester van Oostende, Bart Tommelein (Open VLD), maakte zich al druk over vele senioren die nog steeds samen buitenkomen en op een bank in de zon gaan zitten. ‘Velen hebben het nog altijd niet begrepen, moet ik tot mijn grote spijt vaststellen’, zegt hij.