Tom Hanks verlaat ziekenhuis, ook Idris Elba en Olga Koerylenko besmet

De Amerikaanse acteur Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson hebben het ziekenhuis in de Australische staat Queensland verlaten. Vijf dagen geleden werd bij het echtpaar het nieuwe coronavirus vastgesteld.

Tom Hanks en zijn vrouw herstellen nu in een gehuurd huis in het land en blijven in quarantaine, zegt een woordvoerder van de acteur.

Hanks is in Australië voor opnames voor een film over Elvis Presley. Hij speelt de rol van Colonel Parker, de manager van Presley.

Vorige week liet het stel weten dat het besmet was met het nieuwe coronavirus. ‘We voelden ons een beetje moe, alsof we verkouden waren’, zei hij. Zijn vrouw was volgens hem ook koortsig.

Idris Elba

De Oscarwinnaar is niet de enige beroemdheid die het virus heeft opgelopen. Ook de Britse acteur Idris Elba liet op sociale media weten dat hij positief heeft getest, een beetje tot zijn verbazing.

‘Overweeg toch maar om je zo veel ­mogelijk te isoleren’, is zijn advies. ‘Ik had helemaal geen symptomen. Ik liet me testen omdat ik had gewerkt met iemand die positief testte. Ik kreeg de resultaten vrijdag en ben meteen thuis in quarantaine gegaan. Dat er mensen zonder ziekteverschijnselen zijn die het virus kunnen verspreiden, moet ons aan het denken zetten. Als je je ziek voelt of je bent in contact gekomen met iemand die ziek is, kom daar voor uit en doe er iets aan: het is belangrijk.’

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

Olga Koerylenko

De actrice Olga Koerylenko, vooral ­bekend als Bondgirl Camille Montes uit Quantum of solace, zit in quarantaine nadat werd vastgesteld dat ze besmet is met het nieuwe coronavirus. Dat maakte ze bekend op Instagram met een post in het Engels en het Oekraïens.

Koerylenko werd geboren in de Sovjet-Unie, heeft nu de Franse nationaliteit en woont meestal in Londen. ‘Ik had al een week koorts en was erg moe. Dat zijn nog steeds de ergste symptomen. Ik neem paracetamol en blijf thuis. Meer is het niet, maar we moeten dit wel serieus nemen en binnenblijven als dokters dat vragen.’