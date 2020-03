Hoe corona ook voor de economie een stresstest wordt

Wat wordt de impact van het nieuwe coronavirus op de economie? Terwijl de gezondheidscrisis almaar heviger woedt, wordt de ongerustheid daarover almaar groter.

Grenzen gaan dicht, sectoren vallen stil, beurzen gaan onderuit. Wat betekent dit voor de wereldeconomie? En voor de kleine economie die wij daarin zijn? En wat kunnen we doen? We vragen het aan redacteur Stijn Decock.

