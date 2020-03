Spoedarts bevestigt dat ook dertigers op intensieve zorgen belanden door coronavirus

Spoedarts Ignace Demeyer van het OLV-ziekenhuis in Aalst vertelde maandagavond in Terzake hoe ook de jongere bevolking niet buiten schot blijft van het nieuwe coronavirus. Hij spreekt van ‘ronduit angstaanjagende longscans’, al kunnen de patiënten voor alle duidelijkheid wel genezen worden.

Zestigplussers lopen het grootste risico om te sterven aan het nieuwe coronavirus. Maar de helft van de covid-19-patiënten op intensieve zorgen is jonger dan 65 jaar oud.

In Nederland, Italië en Frankrijk waren al concrete gevallen bekend van erg jonge patiënten besmet met het nieuwe coronavirus. Zoals verwacht is dat dus ook in ons land het geval.

‘We zien mensen met een blanco medische voorgeschiedenis die zeer zwaar ziek zijn. Tot nu toe hebben we zeer weinig oudere mensen binnen gekregen. Het zijn mensen tussen de dertig en vijftig jaar oud die binnenkomen’, zei spoedarts Ignace Demeyer maandag in Terzake.

Demeyer: ‘Ze hebben allemaal dezelfde klachten: een droge kuchhoest en kortademigheid. Wanneer we dan het zuurstofgehalte in hun bloed meten, zien we dat ze zeer lage waarden hebben voor hun leeftijd. (...) Uiteraard kunnen ze nog genezen, maar het is wel een levensbedreigende situatie. En het zijn mensen die niet roken en geen andere aandoening zoals suikerziekte of hartfalen hebben. Het zijn sportieve jonge mensen.’