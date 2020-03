Vasile Usturoi verliest in achtste finale van olympisch kwalificatietoernooi boksen in London

Vasile Usturoi (-57 kg) is in het Europees olympisch kwalificatietoernooi boksen in de Copper Box Arena in Londen uitgeschakeld in de achtste finales.

Usturoi verloor met 5-0 (4x 30-27 en 30-26) van de Fransman Samuel Kistohurry.

Met een ticket voor de kwartfinales had Usturoi zich geplaatst voor de Spelen. Het is van 1992 en Abdelkader Wahabi (-63,5 kg) geleden dat België nog een olympische bokser in de delegatie had.

Eerder op de dag wonnen Lancelot Proton de la Chapelle (-75 kg) en Mohamed Rachem (-69 kg) hun eerste kamp. Zij zouden dus opnieuw in actie komen in Londen, maar vanwege het coronavirus besliste de organisatie dat het toernooi na de maandagavondsessie wordt stopgezet. Hoe het verder moet, is nog afwachten.

Delfine Persoon (-60 kg) was het uithangbord van de Belgische delegatie. De meervoudige wereldkampioene verloor evenwel haar openingsduel tegen de Griekse Nikoleta Pita. In principe had ze, net als de andere Belgen, nog een tweede kans op het olympisch kwalificatietoernooi in Parijs (13-24 mei) maar dat werd eveneens afgelast. De IOC Boxing Task Force (BTF) hoopt de verdeling van de quotaplaatsen voor Tokio in mei en juni af te ronden. (belga)