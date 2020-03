Frankrijk in volledige lockdown: 'We zijn in oorlog'

De Franse president Emmanuel Macron heeft verregaande maatregelen aangekondigd voor het hele Franse grondgebied in de strijd tegen het coronavirus. het land gaat voor twee weken volledig in lockdown.

'Na overleg met experts heb ik beslist om de maatregelen nog aan te scherpen', zei Macron maandagavond in een televisietoespraak. 'Zo moeten onze verplaatsingen en onze contacten met andere mensen tot het strikte minimum beperkt worden voor minstens 15 dagen. Dit vanaf dinsdag.'

Concreet komt dit neer op huisarrest voor de Fransen. Zij mogen nu enkel nog hun woonst verlaten om voedsel of medicijnen te kopen, om te gaan werken indien dat echt nodig is of voor 'andere strikt noodzakelijke verplaatsingen'. Een lange wandeling maken voor het plezier en afspreken met vrienden of familie zijn bijvoorbeeld verboden. Elke inbreuk zal bestraft worden, aldus de Franse president, die ook het 'onverantwoorde gedrag' hekelde van Fransen die zondag in parken en op markten verzamelden omdat alle horecazaken eerder al de deuren moesten sluiten.

'We zijn in oorlog'

Tot slot kondigde Macron ook aan dat de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen, die normaal gezien komende zondag had moeten doorgaan, uitgesteld wordt. Alle potlieieke hervormingen, zoals onder meer het hete hangijzer van de pensioenen, worden op pauze gezet.

'Ik weet dat ik heel veel vraag van al onze inwoners', zei Macron. 'Maar we zijn in oorlog. Een oorlog tegen een genadeloos virus, dat niet zal stoppen zonder deze ingrepen. We zijn in oorlog om ons welzijn te beschermen, om onze maatschappij staande te houden, om dit virus te verslaan. Een oorlog tegen een onzichtbare vijand.'