Laruelle: 'Regering blijft in lopende zaken, Wilmès vraagt vertrouwen Kamer voor coronacrisis'

Premier Sophie Wilmès (MR) zal het vertrouwen van de Kamer vragen voor de strijd tegen coronavirus. Voor de rest blijft de regering in lopende zaken.

Dat verklaarde Senaatsvoorzitster en gewezen koninklijk opdrachthouder Sabine Laruelle (MR) maandag bij het verlaten van de Lambermont. Concreet zou de regering-Wilmès in de praktijk een regering in lopende zaken blijven, maar zal premier Wilmès wel expliciet het vertrouwen vragen van de Kamer om de komende zes maanden de nodige maatregelen te kunnen nemen in de strijd tegen het coronavirus.

De overige onderhandelaars bevinden zich nog in de ambtswoning van de premier.

Volmachten

Zondagavond werd bekendgemaakt dat de regering in lopende zaken uitzonderlijk en voor maximaal zes maanden wordt uitgebreid op basis van de volmachtenwet. Het parlement kan uitzonderlijk, en tijdelijk, volmachten verlenen aan de regering, zodat die wetten kan wijzigen via een gewoon koninklijk besluit - dat niet bij meerderheid gestemd moet worden in het parlement. De bijzondere machten mogen alleen worden verleend in 'bijzondere omstandigheden', lees: crisissen, en dit geval de coronacrisis.

De techniek van volmachten werd in de jaren negentig meermaals ingezet, onder meer om de Maastrichtnorm te halen, en ook in 2009 stemde het parlement op voorhand in met het verlenen van volmachten aan de regering in het geval dat de Mexicaanse griep zich zou uitbreiden tot een heuse pandemie.

Straks meer.