Delhaize geeft voorrang aan 65-plussers, Aldi beperkt aantal klanten in strijd tegen corona

Het personeel van de Belgische supermarkten draait overuren om de rekken aangevuld te krijgen, na de rush van eind vorige week. Delhaize geeft ouderen voorrang op bepaalde tijdstippen en Aldi heeft beslist het aantal klanten in sommige winkels te beperken tot 50.

Bij de Belgische supermarkten is het nog steeds alle hens aan dek om de rekken gevuld te krijgen, nadat klanten eind vorige week en het afgelopen weekend massaal aan het hamsteren waren geslagen door de corona­crisis. En hoewel er voldoende voorraad is, moesten de supermarktketens extra personeel inschakelen om de producten in de rekken te krijgen.

Ook gisteren was nog steeds een ‘heel drukke maandag’, klonk het bij Delhaize, Lidl en Aldi, maar de hamsterwoede van donderdag en vrijdag is wel geluwd. ‘Toen was het uitzonderlijk druk, met bijna een verdubbeling van de omzet’, zegt Isabelle Colbrandt van warenhuisketen Lidl. ‘Nu (gisteren, red.) ligt de omzet gemiddeld nog 10 à 15 procent hoger dan normaal. Voor producten als pasta en rijst loopt dat op tot 40 procent.’

Ook bij Delhaize is de drukte in de winkels weer wat ‘genormaliseerd’, zegt woordvoerder Roel Dekelver. Maar online verkoopt de warenhuisketen dubbel zoveel als in een normale week. ‘Daardoor moeten de mensen wat geduld hebben’, zegt Dekelver. ‘Waar je normaal de volgende dag je boodschappen kan oppikken, kan dat nu een dag langer duren. We kijken hoe we onze capaciteit kunnen uitbreiden.’

Aldi beperkt aantal klanten

Ondertussen nemen ook de warenhuizen veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen en het winkelpersoneel te beschermen. Zo besliste Aldi gisteren om in veel van zijn winkels het aantal klanten te beperken tot vijftig. De bewakingsagent kan daarop toezien. ‘Als we niet oppassen worden supermarkten de drukste plekken van allemaal’, zegt woordvoerder Dieter Snoeck.

Delhaize geeft 65-plussers voorrang en beperkt aantal klanten

Supermarktketen Delhaize geeft 65-plussers expliciete voorrang en toegang tot haar winkels van 8 tot 9 uur 's ochtends. 'We rekenen op de solidariteit en begrip van onze andere klanten en vragen hen met aandrang om buiten dit tijdsvenster hun boodschappen te komen doen', klinkt het.

Daarnaast beperkt ook Delhaize het aantal klanten: er mag slechts 1 klant per 15 vierkante meter aanwezig zijn in elke winkel, met een maximum van 150 personen voor de grootste filialen.