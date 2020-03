Ronde van het Baskenland wordt niet in april gereden, organisatie hoopt op nieuwe datum

Weinig verrassend maar ook de Ronde van het Baskenland gaat in april niet door. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Wel hopen zij een nieuwe datum te krijgen later op het jaar.

Eerder op de avond raakte bekend dat ook de Ronde van Romandië de handdoek gooit voor 2020. Zij streven niet naar een nieuwe datum op de kalender van 2020. De Ronde van het Baskenland hoopt wel een nieuwe datum toegewezen te krijgen. De annulering is zeker geen verrassing. Het Baskenland is één van de meest getroffen regio’s in het sowieso al zwaar getroffen Spanje. Het land bevindt zich sinds gisteren in een complete lockdown.

“We hebben al het mogelijke gedaan om de race zoals gepland te kunnen organiseren”, reageerde Julian Eraso, voorzitter van het organisatiecomité. “We hadden heel strikte maatregelen voorzien, zoals temperatuurcontroles voor de renners, gesloten plaatsen aan start en finish, desinfecterend materiaal ... Maar gezien de ernst van de situatie leek ons het meest verantwoordelijke om af te gelasten zodat de veiligheid van alle deelnemers, fans en de hele gemeenschap verzekerd wordt. Veiligheid en verantwoordelijkheid gaan boven alles.”