Enkel atleten in voorbereiding op Olympische Spelen mogen accommodaties gebruiken van Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen sluit tot en met 3 april al zijn sportaccommodaties, behalve voor atleten die zich voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokio. Voor hen geldt een bijzondere regeling.

“Alleen de topsporters die al geplaatst zijn of een reële kans maken om zich nog te plaatsen voor Tokio, zullen van sportaccommodaties gebruik kunnen blijven maken”, klinkt het maandag. “Ook hen adviseert Sport Vlaanderen om in eerste instantie zo veel mogelijk in te zetten op individuele en geïsoleerde trainingen (individuele conditietraining, stabilisatietraining thuis). Daarbij kunnen ze maximaal gebruikmaken van alternatieve trainingsvormen en technologische ondersteuning. Alleen als gespecialiseerde accommodatie echt vereist is, bekijken we welke infrastructuur (tijdelijk) ter beschikking kan worden gesteld. De algemene veiligheidsvoorschriften worden sowieso strikt opgevolgd en waar nodig aangescherpt onder supervisie van een arts.”

Zo blijft de Gentse Topsporthal open voor gymnaste Nina Derwael en het vrouwenteam en kunnen onder meer Pieter Timmers, Louis Croenen en Kimberly Buys nog steeds terecht in het Antwerpse Wezenbergbad.

“Topsporters die trainen in functie van Tokio en in aanmerking komen voor deze uitzonderingsmaatregel, richten zich tot de betrokken federatie die in overleg met Sport Vlaanderen een nominatieve lijst zal samenstellen”, stelt Sport Vlaanderen nog. “We rekenen op gezond verstand en solidariteit binnen de topsportwereld om op verantwoorde wijze met deze uitzonderingsmaatregel om te gaan.” (belga)