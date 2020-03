Lancelot Proton de la Chapelle en Mohamed Rachem stoten door in olympisch kwalificatietoernooi boksen

Lancelot Proton de la Chapelle (-75 kg) en Mohamed Rachem (-69 kg) hebben maandag op het olympisch kwalificatietoernooi boksen in de Copper Box Arena in Londen hun eerste kamp gewonnen. Sanae Jah (-51 kg) moest meteen haar koffers pakken.

Lancelot Proton de la Chapelle haalde het van de Duitser Silvio Schierle op punten (3-2). De tot Belg genaturaliseerde Fransman, die vrij was in de eerste ronde, treft in de derde ronde (achtste finales) de Zwitser Angel Roque. Mohamed Rachem, die vier van de vijf juryleden aan zijn kant kreeg, rekende af met de Hongaar Laszlo Kozak. In de tweede ronde (achtste finales) wacht het Oekraïense vierde reekshoofd Yevhenii Barabanov.

Sanae Jah kende minder voorspoed en verloor meteen tegen de Servische Nina Radovanovic, na een unanieme beslissing van de jury.

Vasile Usturoi (-57 kg) komt later maandag nog in actie in de tweede ronde tegen de Fransman Samuel Kistohurry.

In totaal vijf Belgen maken in Londen nog jacht op een olympisch ticket. Zaterdag begon met een opdoffer langs Belgische zijde. Delfine Persoon (-60 kg) verloor haar openingsduel in Londen meteen tegen de Griekse Nikoleta Pita. Ook Zakaria Boudhi (-52 kg) sneuvelde meteen, na verlies van de Turk Batuhan Ciftci op punten (3-2).

Ziad El Mohor (-81 kg) klopte zondag de Moldaviër Andrei Chiriacov op punten met 4-1. In de tweede ronde wacht dinsdag de Spanjaard Gazimagomed Jalidov. Victor Schelstraete (-91 kg) haalde het nadien vlot van de Oostenrijker Ahmed Hagaga, na een unanieme beslissing van de jury. Hij treft in de tweede ronde de Griek Vagkan Nanitzanian, die vrij was in de eerste ronde. Karim Saboundji verloor zijn opener tegen de Albanees Zeneli Rexhildo op punten (4-1).

In Londen kampen tussen 14 en 24 maart 342 boksers om 77 deelnamebewijzen voor de Olympische Spelen in Tokio (24 juli-9 augustus). Om zeker te zijn van kwalificatie moeten de boksers de halve finales in hun categorie bereiken. Bij falen in Londen is er nog een tweede kans op het olympisch kwalificatietoernooi in Parijs (13-24 mei). (belga)