Gebruik geen ibuprofen (wel Dafalgan) bij symptomen van corona

Het BCFI, Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie, waarschuwt om zeker geen NSAID’s te gebruiken bij covid-19-patiënten.

De BCFI volgt daarmee de raad van de Franse gezondheidsdiensten, die stellen dat NSAID’s een risicofactor kunnen zijn voor een verergering van de infectie. ‘Gebruik bij patiënten met mogelijk covid-19 (coronavirus-infectie) geen NSAID’s of acetylsalicylzuur (ASA) voor koortswering’, waarschuwt BCFI. Deze geneesmiddelen bieden geen enkel voordeel ten opzichte van paracetamol. ‘Zo nodig kan paracetamol gebruikt worden in een dosering van 2 tot 3 gram per dag’, schrijft BCFI.

Onder NSAID’s vallen zowel acetylsalicylzuur, met als merknaam bijvoorbeeld Aspirine, als ibuprofen, beter bekend als bijvoorbeeld Brufen, Nurofen of Junifen.

Paracetamol mag wel

Wat wel mag, is paracetamol, een voorbeeld van een merknaam is Dafalgan of Perdolan.

Patiënten die chronisch NSAID’s gebruiken, moet overleg plegen met hun arts. Contacteer altijd uw huisarts of apotheker bij vragen over het gebruik van medicatie voor uzelf of uw kinderen.

Wat zijn de symptomen van corona?

De eerste symptomen van iemand ­die besmet is met het nieuwe coronavirus, lijken op die van een griep: koorts, vermoeidheid, droge hoest. Die kunnen net als bij griep ernstig ontsporen: longontsteking, ziekenhuisopname, in het ergste geval overlijden.

Vreest u een besmetting? Ga zeker niet naar de wachtzaal van de huisarts of de spoedafdeling, maar neem telefonisch contact op met uw huisarts. Zo wordt de verspreiding van het virus voorkomen.

