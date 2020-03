N-VA: ‘Tien miljoen mondmaskers vanaf woensdagavond in België’

N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter bevestigt dat de federale regering een nieuwe bestelling heeft geplaatst voor 10 miljoen mondmaskers. Die zouden woensdag in China kunnen worden opgehaald.

Ziekenhuizen, huisartsen, verpleegkundigen, de thuiszorg, politiediensten, brandweer, overal in het land zijn smeekbeden te horen om mondmaskers. Die zijn ook essentieel voor hulpverleners in de eerste lijn om besmetting met het coronavirus tegen te gaan en te vermijden dat het via diezelfde hulpverleners ook verder wordt verspreid. Vanmorgen meldde de FOD Volksgezondheid al dat ons land deze week een half miljoen mondmaskers ontvangt van de Chinese miljardair Jack Ma, samen met 30.000 testkits in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Het eerste deel van de lading, 300.000 maskers, is vanmorgen toegekomen in Luik, het tweede deel van de schenking volgt later deze week.

Maar volgens N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter zijn er dus nog meer mondmaskers op komst. ‘De bestelling is bevestigd, het vervoer is gevonden. Woensdagochtend worden er 10 miljoen maskers in China opgehaald voor onze zorgverstrekkers’, zegt ze op Twitter. Via de Belgische ambassade zou een vliegtuig worden gecharterd om de mondmaskers tegen woensdagavond in België te krijgen.

Tekort aan FFP2-mondmaskers

Het gaat voor alle duidelijkheid wel om de levering van gewone chirurgische mondmaskers. Het is intussen nog altijd zoeken naar de speciale FFP2-mondmaskers waarmee ziekenhuispersoneel dat in nauwer contact komt met coronapatiënten zich optimaal kan beschermen. ‘Die hebben we nodig om boven de keel van een patiënt te hangen, een beademingsbuis te steken, een endoscopie uit te voeren, of in een kamer te zijn waar een patiënt aan een beademingstoestel ligt en het virus rondstrooit’, zegt Geert Meyfroidt, specialist intensieve zorgen bij het UZ Leuven in een gesprek in De Ochtend. Hoe dan ook gaan de eerste leveringen van de mondmaskers eerst naar de ziekenhuizen.







Zelf mondmaskers maken

Ondertussen roept de FOD Volksgezondheid de hulp in van de bevolking. ‘Ben je gedreven in stikken en naaien? We werken volop aan een patroon om zelf maskers te maken. We publiceren dit zo snel mogelijk’, tweet Volksgezondheid. Wie zelf chirurgische maskers van het type FFP2 en FFP3 heeft liggen, wordt verzocht die naar een lokaal ziekenhuis te brengen.

In het Xandres-atelier in Destelbergen begonnen de stiksters spontaan mondmaskers te maken. Het atelier doet normaal gezien retouches voor winkels en maakt stalen, maar de medewerkers besloten om het normale werk even te laten liggen. ‘Het worden mondmaskers voor mensen die proberen om de samenleving draaiende te houden, ik denk aan medewerkers van supermarkten, crèches, maaltijdbezorgers, postbodes, bestuurders van openbaar vervoer, enzovoort’, zegt managing director Patrick Desrumaux. Het zijn dus geen medisch gekeurde maskers, maar ze worden wel gratis ter beschikking gesteld. Het atelier zet ook een patroon online om zelf een mondmasker te maken.