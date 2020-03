Belgian Tornados annuleren stage in Zuid-Afrika

De Belgian Tornados annuleren hun stage in Zuid-Afrika. Ze vrezen immers dat ze op termijn zullen vastzitten en ook daar geen competitieritme zullen kunnen opdoen.

De Waalse topsporters mogen trainen, in onder meer Louvain-la-Neuve. De Borlées en co blijven dus in België en proberen zo goed en zo kwaad als mogelijk hun olympische voorbereiding op Tokio voort te zetten. Eerder was Jonathan Sacoor al vanuit Amerika naar Chili gevlogen, om bij zijn vriendin te trainen, waar de trainingsomstandigheden nog wel normaal zijn. (hjb)