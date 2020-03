Het was een opvallend gezicht in Antwerpen-Centraal maandagmorgen. De S-trein naar Lokeren reed iets voor 8.15 uur het station binnen met een niet te misverstane boodschap. Onbekenden hadden met graffiti de leuze 'eigen WC-rol eerst' aangebracht over de lengte van drie compartimenten. Bekijk het in de video hierboven.

De boodschap wijst ongetwijfeld naar het hamstergedrag van vele mensen afgelopen weekend. In heel veel supermarkten waren rekken met toiletpapier helemaal leeg.