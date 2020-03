Van gratis oefenbundels tot zelfgestikte mondmaskers: Belg toont massaal burgerinitiatief in tijden van covid-19

Ondanks de aanbeveling om binnen te blijven, steken heel wat landgenoten de handen uit de mouwen om de minder fortuinlijken te helpen. Zowat overal te lande ontstaan spontaan burgerinitiatieven.

‘Weet er iemand met welke stoffen je het best een mondmasker naait? En gebruik ik dan best een rekker of een lintje?’, ‘Moet ik nog voor iemand boodschappen doen?’, ‘Kan ik rekken vullen in de supermarkt?’. Het regent plots vragen, bedenkingen en aanbevelingen in verschillende hulpgroepen die als paddenstoelen uit de grond schieten. Mensen dienen zich massaal aan om de handen uit de mouwen te steken. In de Facebookgroep ‘Verspreid solidariteit, geen virus’ is het aantal posts dat alleen al de afgelopen 24 uur geplaatst werd, niet te tellen. Een meerderheid ervan gaat over het stikken van mondmaskers. De bezorgdheid dat zorgpersoneel de komende weken zonder mond- en neusbescherming dreigt te zitten, is duidelijk niet op een koude steen gevallen. Van Gent tot Brussel en Oostende tot Genk wordt textiel ingezameld en zetten bereidwilligen zich achter de naaimachine.

Ook zorg voor ouderen is populair. Zo bieden verschillende Scoutsgroepen zich aan om boodschappen rond te brengen en verspreiden burgers via een vooropgesteld formulier hun telefoonnummer zodat mensen die hulp of een babbel nodig hebben, kunnen bellen.

Een gestandaardiseerde kaart waarop vrijwilligers hun telefoonnummer kunnen geven

Sommigen maken van de nood een deugd. De Leuvens-Italiaanse chef Felice Meluzzi van restaurant Rossi&Rossi bereidt via Youtube bijvoorbeeld dagelijks een nieuw recept dat mensen thuis kunnen koken.

Ook de middenstand doet een duit in het zakje. De Nederlandse uitgeverij Zwijsen biedt online gratis oefenbundels voor het lezen en schrijven aan, aan kinderen uit het lager onderwijs. Haarnettenproducent Haircap gaat zich de komende weken dan weer focussen op mondmaskers. Het Kruibeekse bedrijf start vandaag met de productie en zal naar eigen zeggen wekelijks honderdduizenden mondmaskers maken.

Tot slot proberen ook lokale overheden helpende inwoners bij elkaar te krijgen. Zo heeft de stad Leuven onder de naam Leuven Helpt inmiddels een online platform opgericht waar zowel vrijwilligers als hulpbehoevenden zich kunnen melden.