Nieuwe regeling voor huisartsen: 20 euro vergoeding voor teleconsult, aparte triagecentra

Na de ziekenhuizen herorganiseren ook huisartsenpraktijken zich. Er komen aparte triagecentra voor wie mogelijk corona heeft en de huisartsen krijgen een vergoeding voor teleconsulten.

In de Brusselse Noordrand zullen vanaf dinsdag patiënten die mogelijk besmet zijn met corona na telefonisch contact met hun huisarts al doorverwezen worden naar een apart triagecentrum. Zo moeten ze niet in de wachtzaal bij de dokter gaan zitten, en ook niet naar een overvolle spoedafdeling gaan.

‘We willen de patiëntenstromen gescheiden houden: wie mogelijk corona heeft, mag niet in contact komen met andere patiënten’, zegt huisarts Sophie Geurts. ‘Bovendien hebben wij, huisartsen, niet genoeg mondmaskers om bij patiënten op huisbezoek te blijven gaan. En de spoeddiensten krijgen nu al heel druk. Deze worden best niet overbelast met mensen die daar niet thuishoren.’

De huisartsenkring (Harno) zal een beurtrol opstellen voor huisartsen om het triagecentrum te bestaffen. Wie daar werkt, krijgt voldoende beschermingsmateriaal ter beschikking.

‘Veel huisartsen beginnen zonder mondmaskers te zitten. De voorraad slinkt, en de nieuwe voorraad mondmaskers die binnenkomt, kunnen we onmogelijk onder alle huisartsen verspreiden. We willen het efficiënter aanpakken’, zegt huisarts Roel Van Giel, ook voorzitter van Domus Medica.

Die huisartsenkoepel vroeg alle huisartsenkringen dit weekend al om voorbereid te zijn op wat komen zal. Harno is er snel bij. Van Giel zegt: ‘Nu lukt het nog net om alles te organiseren voor wat ons te wachten staat. Tegen eind deze week zullen we overspoeld worden. Want we staan nog maar aan het begin van de epidemie.'

Buikgriep

Zit er straks nog volk in de wachtzaal bij de dokter? ‘Toch wel’, zegt Van Giel. ‘Er doet nog een buikgriep de ronde. Die mensen mogen komen. Alles wat niet met corona te maken heeft, blijft welkom, als het dringend genoeg is. Maar al wie hoest, of griepachtige symptomen heeft, moet eerst bellen. Feit is dat veel huisartsen nu al heel veel tijd spenderen aan telefonische consulten. Dat blijft de eerste triage. Het is je huisarts die beslist of je thuis kan blijven om uit te zieken, of dat je naar een triagecentrum moet voor onderzoek.’

Voor al die telefoonconsulten zullen huisartsen ook worden betaald. Het verzekeringscomité van het Riziv heeft maandagochtend een nomenclatuurnummer goedgekeurd. Het betreft een derdebetalersregeling, wat inhoudt dat de rekening rechtstreeks naar het ziekenfonds wordt doorgestuurd en de patiënt zelf niets moet betalen. De huisarts krijgt 20 euro terugbetaald per teleconsult.

Er waren nog maar net werkgroepen opgestart - die intussen stilliggen - om een nomenclatuur voor telegeneeskunde uit te werken. De covid 19-pandemie brengt alles in een stroomversnelling. ‘Dit is ongezien’, zegt Roel Van Giel. ‘We staan voor een disruptieve periode die de huisartsengeneeskunde totaal zal veranderen.’

In de marge hiervan roept hij de overheid ook op om alle mondmaskers die nog in omloop zijn bij niet-zorgpersoneel te confisqueren. ‘Het roept bij huisartsen veel wrevel op om te zien dat daarin nog een handeltje bestaat.’