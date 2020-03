Sluiten, sloot, gesloten: alle landen nemen maatregelen

Steeds meer landen nemen strenge maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Een onvolledig overzicht.

In Nederland zijn alle scholen, crèches, sportclubs en horeca dicht. De bussen van onze maatschappij De Lijn rijden het land niet meer binnen en keren om aan de grens. Evenementen met meer dan honderd aanwezigen worden opgeschort. Voor het Nederlandse parlement, dat 150 leden telt, betekent dit dat niet alle parlementsleden tegelijkertijd aanwezig mogen zijn. De belastingdienst zal soepel optreden tegen zelfstandigen die door het virus financiële problemen krijgen.

Ook Frankrijk sluit de cafés, restaurants, crèches, scholen en universiteiten. Bijeenkomsten van meer dan honderd mensen zijn verboden, wat ertoe leidt dat ook Disneyland moet sluiten. Aan ouderen en chronische zieken wordt gevraagd om zo veel mogelijk thuis te blijven. De grenzen blijven open, maar er worden wel extra controles voorzien.

In het Verenigd Koninkrijk is er ophef bij ouders omdat de scholen openblijven. De lokale verkiezingen zijn wel uitgesteld tot de herfst. Buckingham Palace staat momenteel leeg, want koningin Elizabeth II heeft zich uit voorzorgen teruggetrokken op haar landgoed in Sandringham. Er worden binnenkort scherpere maatregelen verwacht.

Ook in Ierland blijven tot ongenoegen van de ouders de scholen open. De cafés zijn gesloten, maar restaurants mogen nog openblijven. De restaurantuitbaters vragen de overheid om de beperking ook naar hen uit te breiden, een deel bleef al vrijwillig dicht.

Duitsland verbood al eerder evenementen met meer dan vijftig personen. Nu zijn ook de cafés, casino’s, nachtclubs, bioscopen, theaters en concert- en sportzalen gesloten. Restaurants mogen wel openblijven, op voorwaarde dat klanten anderhalve meter van elkaar kunnen zitten. In Berlijnse rusthuizen mogen de bewoners geen bezoek meer ontvangen van kinderen die jonger zijn dan zestien. Aan de grenzen mogen alleen nog pendelaars en vrachtverkeer passeren. Vluchten vanuit Iran en China mogen niet meer landen in de Duitse luchthavens.

In Oostenrijk mogen mensen niet met meer dan vijf personen samenkomen. Scholen en universiteiten zijn er gesloten. De grenzen met Italië werden donderdag al gesloten. Een aantal skigebieden blijven ook toe, andere werden in quarantaine geplaatst.

Net zoals de meeste West-Europese landen sluit Zwitserland de cafés en restaurants. Religieuze diensten worden afgelast, prostitutie is tijdelijk verboden. De grensovergangen met Italië zijn gesloten.

Italië is volledig in ‘lockdown’. Niet hoognodige winkels, bars en kappers zijn er gesloten. Bedrijven die niet essentieel zijn moeten sluiten. Mensen mogen zich alleen verplaatsen voor het werk, winkel en apotheker. Wie het huis verlaat, moet zich kunnen verantwoorden aan de politie.

De noodtoestand werd uitgeroepen in Spanje. Het land is partieel in ‘lockdown’, mensen moeten zo veel mogelijk thuis blijven. Catalonië, een Spaanse deelstaat, is volledig in quarantaine geplaatst. Alle winkels behalve apothekers en supermarkten zijn gesloten, net zoals de scholen, crèches en universiteiten.

Amerika heeft al zijn grenzen met verschillende Europese landen gesloten. En sinds dit weekend ook met het Verenigd Koninkrijk. Verschillende steden en staten nemen maatregelen. Zo moeten in de stad New York scholen en horeca hun deuren sluiten. Op andere plaatsen, zoals in de staat Washington, sluiten winkels, bars en restaurants. Evenementen zijn afgelast. In Las Vegas sluit een aantal grote casino’s voor twee weken.