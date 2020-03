De koning heeft zonet Sophie Wilmès (MR) aangeduid als formateur om van haar ontslagnemende regering een volwaardige regering te maken. Maar dat is niet volgens de afspraak, luidt het zowel bij de SP.A als de N-VA.

De bedoeling is dat Wilmès als informateur de komende dagen het vertrouwen vraagt in het parlement voor haar minderheidsregering. Als ze dat vertrouwen krijgt, zit de minderheidsregering-Wilmès in principe ...