Deel mondmaskers aangekomen in België

Ons land ontvangt deze week een half miljoen mondmaskers en 30.000 testkits in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Het eerste deel van de lading, 300.000 maskers, zijn toegekomen in Luik, het tweede deel van de schenking volgt later deze week. Dat meldt de FOD Volksgezondheid.

De mondmaskers zullen in de eerste plaats verdeeld worden onder de zorgverleners in ons land. ‘Onze zorgverleners staan in de frontlinie in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, we moeten hen zo goed mogelijk beschermen’, zegt Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). ‘Ook de extra testkits zijn belangrijk, want daarmee kunnen we mensen met verdachte symptomen zo snel mogelijk testen.’

De verdeling zal gebeuren in functie van de noden op het terrein, op basis van advies van de Risk Management Group.

De schenking van beschermings- en testmateriaal komt er mede dankzij de persoonlijke tussenkomst van de koning en met de steun van het Waalse export- en investeringsagentschap Awex. Het materiaal wordt geschonken door de Alibaba Foundation en de Jack Ma Foundation.







Tekort aan chirurgische mondmaskers

De aangekomen bestelling gaat over gewone chirurgische maskers, voor de hoogtechnologische maskers is er nog steeds een tekort. ‘Die hebben we nodig om boven de keel van een patiënt te hangen, een beademingsbuis te steken, een endoscopie uit te voeren, of in een kamer te zijn waar een patiënt aan een beademingstoestel ligt en het virus rondstrooit’, Geert Meyfroidt, specialist intensieve zorgen bij het UZ Leuven in een gesprek in De Ochtend.

Zelf mondmaskers maken

Ondertussen roept de FOD Volkgsgezondheid de hulp in van de bevolking. 'Ben je gedreven in stikken en naaien? We werken volop aan een patroon om zelf maskers te maken. We publiceren dit zo snel mogelijk', tweet Volksgezondheid. Wie zelf chirurgische maskers van het type FFP2 en FFP3 heeft liggen, wordt verzocht die naar een lokaal ziekenhuis te brengen.

Heb jij nog chirurgische mondmaskers (FFP2, FFP3) thuis ? Help onze zorgverleners en geef ze af bij je lokale ziekenhuis. Ben jij gedreven in het stikken en naaien ? We werken volop aan een patroon om zelf maskers te maken. We publiceren dit zo snel mogelijk. #samentegencorona pic.twitter.com/wIKw98JZHb — FOD Volksgezondheid (@be_gezondheid) March 16, 2020