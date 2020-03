Italië zit nu al een week in lockdown om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de video van 'A thing by' spreken verschillende Italianen een videoboodschap in voor zichzelf, maar dan tien dagen geleden. Zo willen ze de rest van de wereld waarschuwen voor wat er komt. 'Het slechtste scenario? Dat is exact wat er gaat gebeuren'.

De video werd gemaakt door 'A thing by', een creatief collectief uit Milaan.

De Italianen laten de moed niet in hun schoenen zakken. In de video hieronder ziet u hoe ze massaal op hun balkon komen om te zingen en te dansen, om de quarantaine net iets draaglijker te maken.