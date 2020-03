Benny Gantz mag Israëlische regering proberen vormen

Met een nipte overwinning op huidig Israëlisch premier Benjamin Nethanyahu is oud-generaal Benny Gantz sinds zondagavond aan zet om een nieuwe regering te vormen. President Reuven Rivlin roept de twee opponenten vandaag bij elkaar om zo snel mogelijk een eenheidsformatie te vormen.

Het was een verrassing van formaat toen oppositieleider Benny Gantz (60) zondagavond als winnaar uit een stemming binnen het Kneset, het Israëlische parlement, kwam. Die moest bepalen wie aan zet is om een nieuwe regering op de been te brengen. Gantz, een oud-generaal en politicus van de liberale, centristische Blue and White partij haalde het met een zeer nipte meerderheid van 61 van de 120 parlementsleden van huidig Israëlisch premier Benjamin Nethanyahu (70).

Op vraag van president Reuven Rivlin zitten beide partijen vandaag al een eerste keer samen om zo snel mogelijk een eenheidsformatie te vormen. De politieke situatie in Israël is nijpend. Met drie stembusslagen op amper één jaar tijd zit het land in een totale impasse. Bovendien wordt Nethanyahu verdacht van corruptie. Een rechtszaak zou morgen normaal gezien starten maar werd noodgedwongen uitgesteld vanwege de coronacrisis. Zolang de Likoedleider premier is, kan ook geen veroordeling volgen.

Een formatie met Gantz aan het hoofd zou het einde beteken van elf jaar Israël onder Nethanyahu.