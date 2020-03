De Wever vraagt samenscholingsverbod en avondklok

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) wil dat de regering ‘s avonds een verbod uitvaardigt op niet-noodzakelijke verplaatsingen. Overdag zou er ook een samenscholingsverbod nodig zijn.

Dat zegt hij in een gesprek met VTM Nieuws. De Wever zegt dat ook de lokale politie om die maatregel vraagt. Hij is voorstander van een avondklok vanaf 22 uur, en een samenscholingsverbod voor meer dan 10 personen.

Hij is echter niet van plan om die alleen in Antwerpen in te voeren. Als sommige gemeenten vooroplopen op anderen dan is dat voor mensen niet te begrijpen, zegt hij. Hij hoopt dat de maatregel dinsdag al ingevoerd kan worden.

In Antwerpen gaat vanavond de prostitutiebuurt alvast dicht, kondigde hij ook aan. Hij roept horeca ook op terrasmeubilair weg te halen, en zo te vermijden dat particulieren ervan gebruikmaken om daar hun zelf meegebrachte dranken te consumeren.