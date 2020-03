Kranten noemen noodregering een schaamlapje maar ook de keuze van het gezond verstand

Door de recente ontwikkelingen in de coronacrisis gaven de meeste partijen, op PVDA en Vlaams Belang na, na spoedoverleg gisteravond hun fiat aan een voorlopige regering met volmacht.

‘Een keuze van het gezond verstand’, noemt Gazet van Antwerpen de keuze om de huidige federale formatie volmacht te geven in deze coronatijden. ‘Nadat de door Bart De Wever voorgestelde noodregering niet totaal onverwacht door de PS van tafel was geveegd, was het tijd om een versnelling hoger te schakelen.’

‘Weinig meer dan een schaamlapje’, is het iets strengere oordeel van Het Nieuwsblad. ‘Misschien helpt het om het virus te verslaan, wat extreem urgent is. Een antwoord op de economische crisis die nog jaren kan aanslepen, is het niet.’

‘La guerre comme à la guerre’, kopt De Tijd. ‘Dat de formatie in een stroomversnelling terecht komt, toont dat de regering door het coronavirus op een week tijd haar opdracht compleet zag veranderen.’

De Morgen schrijft dan weer over de noodzaak aan volmachten in een tijd waarin sommige Belgen er de kantjes aflopen. ‘Nu al is er een roep om nog strengere maatregelen uit te vaardigen.’

Het Laatste Nieuws verwijst naar de uitdaging die België te wachten staat. ‘Het zal bombastisch klinken maar het is niet anders: dit land staat voor zijn zwaarste beproeving sinds mensenheugenis’, schrijft de krant nu de duizendste coronabesmetting een feit is.

Ook aan Franstalige zijde klinkt voorzichtig enthousiasme over de beslissing. ‘Eindelijk, gezond verstand van de staat!’, schrijft Le Soir. ‘Dit was een vraag van realisme: hoe kon men immers volledig nieuwe kabinetten inrichten en nieuwe ministers aanduiden terwijl er geen seconde te verliezen valt?’

La Dernière Heure gaat nog een stap verder en heeft het over de Derde Wereldoorlog. ‘Deze regering riskeert voor een langere periode in het zadel te zitten, maar België is tenminste klaar.’

Tot slot een voorzichtige kreet van opluchting bij La Libre Belgique. ‘Enfin! Enfin! Enfin!’, klinkt het.